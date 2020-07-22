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Грузия продлила запрет на международное авиасообщение до конца лета

Среда 22 июля 2020 14:21
Грузия продлила запрет на международное авиасообщение до конца лета
Фото: Грузия продлила запрет на авиаперелеты (pixabay.com)
Автор: Лера Полищук

Запрет продлили еще на месяц

Правительство Грузии приняло решение продлить запрет на международное авиасообщение. Запрет продлиться до 31 августа.

Об этом сообщает "Грузия Online".

При этом отмечается, что ограничение на регулярное международное воздушное сообщение не будет распространяться на прямые авиарейсы.

Так, авиарейсы в Грузию будут осуществляться из аэропортов Мюнхена, Парижа и Риги.

Напомним, в Грузию будут пускать туристов только с отрицательным тестом на COVID-19.

Кроме того, Грузия откроет свои границы для иностранцев, которые работают удаленно.

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