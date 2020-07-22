Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення до кінця літа

Фото: Грузія продовжила заборону на авіаперельоти (pixabay.com)

Заборона продовжили ще на місяць

Уряд Грузії ухвалив рішення продовжити заборону на міжнародне авіасполучення. Заборона триватиме до 31 серпня.

Про це повідомляє "Грузія Online".

При цьому зазначається, що обмеження на регулярне міжнародне повітряне сполучення не буде поширюватися на прямі авіарейси.

Так, авіарейси до Грузії будуть виконуватися з аеропортів Мюнхена, Парижа і Риги.

Нагадаємо, у Грузії будуть пускати туристів тільки з негативним тестом на COVID-19.

Крім того, Грузія відкриє свої кордони для іноземців, які працюють віддалено.