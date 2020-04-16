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В Грузии полностью запретят передвижение на легковых автомобилях

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 20:35
В Грузии полностью запретят передвижение на легковых автомобилях
Иллюстративное фото (flickr.com thenationalguard)

Запрет будет действовать до 21 апреля

Правительство Грузии ужесточит карантин из-за роста случаев коронавируса, полностью запретив передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам советника премьер-министра Грузии Ираклия Чиковани, запрет начнет действовать с 17 апреля. Данное ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции.

"Несмотря на призывы врачей оставаться дома движение остается очень интенсивным, а сегодня в мире нет другого метода борьбы с коронавирусом как социальная дистанция. Поэтому правительство еще раз настоятельно просит оставаться дома и с этой целью принимает решение ужесточить меры. С 17 апреля с 12:00 до конца действия чрезвычайного положения 21 апреля вводится полный запрет на передвижение легковых автомобилей", - сказал Чиковани.

Также с завтрашнего дня становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых местах. За нарушение этого режима - штраф в 15 тыс. лари (почти 130 тыс. гривен).

Напомним, ранее в Грузии закрыли на въезд и выезд четыре крупнейших города: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Также правительство страны продлило режим чрезвычайного положения. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 26 февраля, первая смерть - 4 апреля.

На данный момент известно о 348 зараженных коронавирусом в Грузии. Трое людей умерли, еще 76 излечились от инфекции.

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