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У Грузії повністю заборонять пересування на легкових автомобілях

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 20:35
У Грузії повністю заборонять пересування на легкових автомобілях
Ілюстративне фото (flickr.com thenationalguard)

Заборона діятиме до 21 квітня

Уряд Грузії посилить карантин через зростання випадків коронавірусу, повністю заборонивши пересування на легкових автомобілях до 21 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами радника прем'єр-міністра Грузії Іраклія Чіковані, заборона почне діяти з 17 квітня. Дане обмеження не стосуватиметься перевезення вантажів і машин дистрибуції.

"Незважаючи на заклики лікарів залишатися вдома, рух залишається дуже інтенсивним, а сьогодні в світі немає іншого методу боротьби з коронавірусом як соціальна дистанція. Тому уряд ще раз наполегливо просить залишатися вдома і з цією метою приймає рішення посилити заходи. З 17 квітня з 12:00 до кінця дії надзвичайного стану 21 квітня вводиться повна заборона на пересування легкових автомобілів", - сказав Чіковані.

Також від завтрашнього дня стає обов'язковим носіння медичних масок у закритих місцях. За порушення цього режиму - штраф у 15 тис. ларі (майже 130 тис. гривень).

Нагадаємо, раніше в Грузії закрили на в'їзд та виїзд чотири найбільших міста: Тбілісі, Руставі, Батумі і Кутаїсі. Також уряд країни продовжив режим надзвичайного стану. Перший випадок зараження в країні був зафіксований 26 лютого, перша смерть - 4 квітня.

Наразі відомо про 348 заражених коронавірусом у Грузії. Троє людей померли, ще 76 вилікувалися від інфекції.

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