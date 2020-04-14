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В Грузии закрыли четыре крупнейших города и продлили режим ЧП

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 16:57
В Грузии закрыли четыре крупнейших города и продлили режим ЧП
Фото: Георгий Гахария (kavkazplus.com)

Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси закроют на въезд и выезд

Власти Грузии решили продлить режим чрезвычайного положения в стране, а также ужесточили карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам премьер-министра страны Георгия Гахарии, режим ЧП в стране будет длиться до 10 мая.

Также с 21:00 15 апреля закрываются на въезд и выезд четыре крупных города страны: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Гахария объяснил, что это делается для "сокращения мобильности" в указанных городах.

На данный момент известно о 296 случаях коронавируса в Грузии и 3 смертях от COVID-19. Первый случай заражения в стране был зафиксирован 26 февраля, первая смерть - 4 апреля.

Чрезвычайное положение Грузия ввела 21 марта. На тот момент было зафиксировано лишь 47 случаев заражения. Через неделю власти страны ужесточили карантин, объявив о введении комендантского часа, который запрещает передвижение на улице пешком и на транспорте с 21:00 до 6:00 утра.

Также РБК-Украина сообщало, что с 31 марта в Грузии запретили работу всех объектов по реализации алкогольных напитков.

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Новости Украины Грузиякарантинчрезвычайное положениеКоронавирус
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