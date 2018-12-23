Грузия планирует создать агентство для экспорта реформ

Фото: Давид Залкалиани ( facebook.com)

Новое учреждение будет фокусироваться на экспорте успешно проведенных реформ

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что правительство страны планирует создать Фонд сотрудничества, который должен обмениваться опытом проводимых в стране реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГрузияOnline.

Он рассказал, что новый орган будет сфокусирован на экспорте положительных реформ, которые были проведены в Грузии.

"Разговор был о создании агентства или фонда реформ и сотрудничества Грузии. Мы пока еще окончательно не определились с названием, но концепция в том, что будет создано агентство или фонд, который сфокусируется на экспорте положительных реформ, осуществленных в Грузии", - заявил Залкалиани.

Он отметил, что у Грузии есть очень положительные оценки в направлении тех реформ, которые уже были реализованы в стране. В данное время Тбилиси обменивается опытом с другими странами, но хочет для этого направления создать отдельное учреждение.

Министр отметил, что среди успешных реформ Грузия планирует экспортировать реформы полиции, публичного администрирования и налоговую реформу.

Напомним, НАТО расширит сотрудничество с Грузией. Генеральный секретарь Северо-атлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг на заседании комиссии НАТО-Грузия, заявил, что альянс планирует расширить сотрудничество с Грузией из-за российской агрессии в Черном море.