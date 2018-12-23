Грузія планує створити агентство для експорту реформ

Фото: Давид Залкалиани ( facebook.com)

Нова установа буде фокусуватися на експорті успішно проведених реформ

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що уряд країни планує створити Фонд співпраці, який має обмінюватися досвідом проведених в країні реформ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГрузияOnline.

Він розповів, що новий орган буде сфокусований на експорті позитивних реформ, які були проведені в Грузії.

"Розмова була про створення агентства або фонду реформ і співпраці Грузії. Ми поки ще остаточно не визначилися з назвою, але концепція в тому, що буде створено агентство або фонд, який сфокусується на експорті позитивних реформ, здійснених в Грузії", - заявив Залкалиани.

Він зазначив, що у Грузії є дуже позитивні оцінки в напрямку тих реформ, які вже були реалізовані в країні. В даний час Тбілісі обмінюється досвідом з іншими країнами, але хоче для цього напряму створити окрему установу.

Міністр зазначив, що серед успішних реформ Грузія планує експортувати реформи поліції, публічного адміністрування та податкову реформу.

Нагадаємо, НАТО розширить співпрацю з Грузією. Генеральний секретар Північно-атлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг на засіданні комісії НАТО-Грузія, заявив, що альянс планує розширити співпрацю з Грузією за російської агресії в Чорному морі.