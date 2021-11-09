Грузія починає вакцинувати від коронавірусу дітей 12-15 років

У Грузії розпочинають вакцинувати від коронавірусу неповнолітніх. Мова йде про дітей віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія.Online".

За інформацією місцевих ЗМІ, відповідне рішення ухвалила грузинська Рада з імунізації.

Разом з тим заступник міністра охорони здоров'я Тамар Габунія після засідання Ради зазначила, що імунізація проводитиметься вакциною Pfizer та лише за згодою батьків.

"Рада підтримала процес вакцинації двома дозами вакцини Pfizer, за згодою батьків, що є необхідною вимогою у разі медичного втручання щодо неповнолітнього. Багато країн уже розпочали процес вакцинації", - розповіла заступник глави грузинського МОЗ.