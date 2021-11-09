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Грузія починає вакцинувати від коронавірусу дітей 12-15 років

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Грузія, Вівторок 09 листопада 2021 15:11
Грузія починає вакцинувати від коронавірусу дітей 12-15 років Фото: Грузія починає вакцинувати від коронавірусу дітей 12-15 років (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Грузії розпочинають вакцинувати від коронавірусу неповнолітніх. Мова йде про дітей віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія.Online".

За інформацією місцевих ЗМІ, відповідне рішення ухвалила грузинська Рада з імунізації.

Разом з тим заступник міністра охорони здоров'я Тамар Габунія після засідання Ради зазначила, що імунізація проводитиметься вакциною Pfizer та лише за згодою батьків.

"Рада підтримала процес вакцинації двома дозами вакцини Pfizer, за згодою батьків, що є необхідною вимогою у разі медичного втручання щодо неповнолітнього. Багато країн уже розпочали процес вакцинації", - розповіла заступник глави грузинського МОЗ.

Додамо, раніше уряд Грузії заявив, що виплатить по 60 доларів тим пенсіонерам, які до 1 січня 2022 року зроблять хоча б одне щеплення від COVID.

Нагадаємо, Грузія з 1 грудня вводить так звані "зелені паспорти" для відвідування таких громадських місць, як ресторани, кіно, ТРЦ, музеї тощо.

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Грузія Вакцина від коронавірусу
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