Грузія може дозволити прямі авіарейси з Росії, але є умова, - Мінекономіки

За її словами, поки що дозвіл на прямі авіарейси з Росії до Грузії не видано, оскільки немає відповідних запитів ні від держави, ні від авіакомпаній.

"У разі подання заявки всі компанії та борти, які не потрапили під санкції, зможуть виконувати прямі рейси до Грузії, так само як вони працюють в Ізраїлі, Туреччині, Азербайджані та Об'єднаних Еміратах", - зазначила вона.

Чиновниця додала, що такий крок допоможе громадянам Грузії, які мешкають у Росії, "возз'єднатися з батьківщиною".

Авіасполучення між країнами припинено ще з 2019 року з ініціативи Москви. Країна-агресор вирішила піти на такий крок після того, як поява у грузинському парламенті російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова викликала протести та заворушення.