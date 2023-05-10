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Грузія може дозволити прямі авіарейси з Росії, але є умова, - Мінекономіки

Фото: Грузія може дозволити прямі авіарейси з Росії, але є умова (flickr by JRope)
Автор: Іван Носальський

Російські авіакомпанії, які не перебувають під санкціями Заходу, зможуть виконувати прямі рейси до Грузії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mtavari, про це заявила заступник міністра економіки Грузії Маріам Кврівішвілі.

За її словами, поки що дозвіл на прямі авіарейси з Росії до Грузії не видано, оскільки немає відповідних запитів ні від держави, ні від авіакомпаній.

"У разі подання заявки всі компанії та борти, які не потрапили під санкції, зможуть виконувати прямі рейси до Грузії, так само як вони працюють в Ізраїлі, Туреччині, Азербайджані та Об'єднаних Еміратах", - зазначила вона.

Чиновниця додала, що такий крок допоможе громадянам Грузії, які мешкають у Росії, "возз'єднатися з батьківщиною".

Авіасполучення між країнами припинено ще з 2019 року з ініціативи Москви. Країна-агресор вирішила піти на такий крок після того, як поява у грузинському парламенті російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова викликала протести та заворушення.

Але сьогодні, 10 травня, Росія оголосила про скасування візового режиму з Грузією і скасування заборони на авіарейси.

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