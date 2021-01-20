Грузия с февраля может возобновить международные полеты

Фото: Грузия готовится возобновить авиасообщение (pixabay)

Правительство Грузии рассматривает возможность снятия ограничений на международное регулярное авиасообщение с февраля 2021 года. Однако определенные правила останутся.

Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, передает "Грузия Онлайн".

По ее словам, в связи с пандемией COVID запрет на авиасообщение действует до 31 января.

"…скорее всего, февраль будет месяцем, когда мы снимем ограничения на регулярные рейсы. Опять же, это не означает хаотичный и неконтролируемый въезд в страну. Это будет контролируемый въезд с тестами, свидетельством о вакцинации и другими адекватными документами, но это первая надежда на начало туристического сезона", - отметила Турнава.

Отметим, на сегодня ограничения не распространяются на прямые рейсы из Тбилиси в аэропорты Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана; а также из Кутаиси в аэропорты Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина сократила список стран "красной зоны" до 66. Из этого списка исключили Турцию, Молдову, Боснию, Армению и другие страны. Это означает, что по приезду не нужно отправляться на самоизоляцию.

На сегодня украинцы могут свободно посетить 83 страны.