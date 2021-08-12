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Грузия из-за COVID-19 на три недели останавливает общественный транспорт

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Грузия, Четверг 12 августа 2021 16:31
Грузия из-за COVID-19 на три недели останавливает общественный транспорт Фото: Грузия остановит общественный транспорт на три недели (flickr by JRope)
Автор: Дмитрий Левицкий

Власти Грузии для противодействия новой вспышке коронавируса решили остановить муниципальный транспорт. Общественный транспорт не будет работать минимум три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Работа общественного транспорта в Грузии будет остановлена с 14 августа по 4 сентября. Такое решение приняли сегодня на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Также в Грузии запрещают проведение концертов, фестивалей и спортивных турниров, кроме международных соревнований. Детские развлекательные центры также прекращают работу.

Еще одно ограничение касается ресторанов и кафе. Заведениям общественного питания запретили работать после 23:00. Сейчас они должны закрывать дверь в полночь.

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