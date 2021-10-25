Грузинский премьер обвинил Саакашвили в симуляции голодовки

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили убежден, что помещенный в СИЗО бывший президент Михаил Саакашвили якобы симулирует голодовку. В любом случает тот не будет привилегированным заключенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал "Грузия Онлайн" .

По его словам, Саакашвили вернулся в Грузию из-за "своей безрассудности и короткости ума, и, не просчитав шаги, сел в тюрьму, где будет сидеть долго".

"Он обманщик, и симулирует, обманывает и оскорбляет общество. Голодающий по своей воле человек будет подчиняться правилам и протоколу администрации тюрьмы", - отметил Гарибашвили.

По его мнению, "этот маскарад и театр Саакашвили закончится 30 октября".