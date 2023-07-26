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Грузинський легіон оголосив збір на ремонт автопарку та потреби бійців

Фото: Мамука Мамулашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Військовослужбовці Грузинського легіону просять небайдужих зібрати кошти на ремонт автопарку та потреби бійців.

Про це глава Легіону Мамука Мамулашвілі повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Грузинський легіон закликає долучитися до збору з ремонту автопарку та невідкладних потреб бійців.

Мета - 400 тисяч гривень.

Реквізити для донатів:

"Ми з вами з 2014 року разом і до кінця. Слава Україні!" - сказав Мамулашвілі.

Грузинський легіон

Голова легіону Мамука Мамулашвілі разом із однодумцями створили групу професійних військових ще у 2014 році. Вони допомагали Україні та навчали наших бійців. Вони також брали участь у бойових діях.

Зараз Легіон займається спецопераціями і, в основному, знищує специфічні цілі, як російських офіцерів або військову техніку.

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