Грузинський легіон оголосив збір на ремонт автопарку та потреби бійців

Військовослужбовці Грузинського легіону просять небайдужих зібрати кошти на ремонт автопарку та потреби бійців.
Про це глава Легіону Мамука Мамулашвілі повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
Грузинський легіон закликає долучитися до збору з ремонту автопарку та невідкладних потреб бійців.
Мета - 400 тисяч гривень.
Реквізити для донатів:
"Ми з вами з 2014 року разом і до кінця. Слава Україні!" - сказав Мамулашвілі.
Голова легіону Мамука Мамулашвілі разом із однодумцями створили групу професійних військових ще у 2014 році. Вони допомагали Україні та навчали наших бійців. Вони також брали участь у бойових діях.
Зараз Легіон займається спецопераціями і, в основному, знищує специфічні цілі, як російських офіцерів або військову техніку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.