Грузинська партія використала для реклами руйнування в Україні. У МЗС різко відреагували

Політична реклама "Грузинської мрії"

У відеоролику та на рекламних банерах скандальна партія протиставила фотографії із руйнуваннями, які викликала путінська війна, фотографіям цілих грузинських міст, фонтанів та автобусів. Зокрема, в рекламі є кадри з Маріуполя.

Фото: реклама "Грузинської мрії" (facebook.com/sovanews)

На кадрах з України знизу додали напис "Ні війні", а на кадрах із Грузії - "Обери мир".

Вже відомо, що такі банери з'явилися на вулицях Тбілісі та інших регіонів країни.

Реакція МЗС

Міністерство закордонних справ України засудило використання у політичній рекламі зображень наслідків російської агресії, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства. Такий цинічний крок "Грузинської мрії" у відомстві назвали неприпустимим.

"Грузинський народ може не боятися нової війни, поки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору - це також ціна миру в Грузії", - наголосили в МЗС.

Міністерство закликало "Грузинську мрію" та всі зацікавлені сторони утримуватися від використання теми війни у передвиборчій кампанії.

Також у відомстві запевнили, що Україна й надалі підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність Грузії у міжнародно визнаних кордонах.

При цьому у МЗС висловили сподівання, що Грузія продовжить стратегічний курс на приєднання до Євросоюзу та НАТО.