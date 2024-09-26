Грузинська партія використала для реклами руйнування в Україні. У МЗС різко відреагували

Партія "Грузинська мрія" для своєї політичної реклами використала знімки наслідків російської агресії в Україні. Такі фото вона цинічно порівнювала із кадрами з мирної Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOVA та Міністерство закордонних справ України в Telegram.
У відеоролику та на рекламних банерах скандальна партія протиставила фотографії із руйнуваннями, які викликала путінська війна, фотографіям цілих грузинських міст, фонтанів та автобусів. Зокрема, в рекламі є кадри з Маріуполя.
Фото: реклама "Грузинської мрії" (facebook.com/sovanews)
На кадрах з України знизу додали напис "Ні війні", а на кадрах із Грузії - "Обери мир".
Вже відомо, що такі банери з'явилися на вулицях Тбілісі та інших регіонів країни.
Міністерство закордонних справ України засудило використання у політичній рекламі зображень наслідків російської агресії, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства. Такий цинічний крок "Грузинської мрії" у відомстві назвали неприпустимим.
"Грузинський народ може не боятися нової війни, поки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору - це також ціна миру в Грузії", - наголосили в МЗС.
Міністерство закликало "Грузинську мрію" та всі зацікавлені сторони утримуватися від використання теми війни у передвиборчій кампанії.
Також у відомстві запевнили, що Україна й надалі підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність Грузії у міжнародно визнаних кордонах.
При цьому у МЗС висловили сподівання, що Грузія продовжить стратегічний курс на приєднання до Євросоюзу та НАТО.
Нагадаємо, "Грузинська мрія" вже неодноразово вирізнялася скандальними діями, які стосувалися України.
Зокрема, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, який є членом партії, повторив російські наративи про те, що через Революцію Гідності в Україні "кілька разів призначала влада ззовні".
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