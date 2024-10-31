Грузинська опозиція анонсувала акцію протесту в Тбілісі: що вимагає

Грузинські опозиційні партії готуються провести акцію протесту на проспекті Руставелі у Тбілісі наступного понеділка, 4 листопада, ввечері. Політичні сили вимагатимуть скасувати результати скандальних виборів до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинське видання " Sova ".

Про відповідний намір оголосила одна із лідерів партії "Сильна Грузія" Анна Долідзе у четвер, 31 жовтня, під час спільної прес-конференції.

За її словами, зустріч грузинських опозиційних сил має відбутися о 19.00 за місцевим часом на тбіліському проспекті Руставелі.

"Там докладно розповімо про план дій, як, за законом, правомірно, мирно, але організовано наш протест продовжиться", - йдеться в її заяві.

В акції планують взяти участь партії, які підписали Хартію президента Грузії, та які не визнають результатів виборів, оголошених Центральною виборчою комісією країни.

Також зазначається, що відповідне рішення політсили ухвалили після спільних консультацій в офісі коаліції "Сильна Грузія", зокрема з участю лідерів "Єдності - Національного руху", "Коаліції за зміни" та "Сильної Грузії".

Вибори до парламенту Грузії

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли вибори до парламенту, при цьому під час голосування були зафіксовані порушення виборчого процесу, зокрема масові вкидання бюлетенів, видача кількох бюлетенів одній людині, а також відбувалися сутички.

За інформацією ЦВК Грузії, провладна і проросійська партія "Грузинська мрія" отримала понад 54%. Як президент країни Саломе Зурабішвілі, так і опозиція, відмовилася визнавати результати. При цьому в столиці країни Тбілісі почалися протести проти оголошених підсумків голосування.

Додамо, що президент Грузії Зурабішвілі також назвала результати парламентських виборів сфальсифікованими, й після такої заяви главу держави викликали до прокуратури.

Також повідомлялося, що міністерство закордонних справ України заявило, що на парламентських виборах у Грузії було зафіксовано низку правопорушень.