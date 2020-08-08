В Грузии заявили о полной готовности вступления в НАТО

Фото: Георгий Гахария (facebook.com/GakhariaGiorgi)

США выразили поддержку Грузии и назвали ее партнером НАТО

Грузия полностью готова вступить в НАТО. По словам премьер-министра Георгия Гахарии, Грузия обязательно доведет процесс вступления в НАТО до конца.

Об этом сообщает Interfax.

Гахария отметил, что для Грузии остаются стратегическими направления партнерства с НАТО, США и Евросоюзом.

"Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это - процесс, и мы обязательно доведем его до конца", - сказал грузинский премьер.

По его словам, евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии являются обязательным условиям восстановления территориальной целостности страны.

В свою очередь США выразили поддержку правительству Грузии по случаю 12-й годовщины российско-грузинской войны, а также назвали Грузию "важным партнером США и НАТО".

"Оккупация Южной Осетии и Абхазии, а также постоянное вмешательство во внутреннюю политику Грузии продолжаются спустя двенадцать лет после безрассудного вторжения России. Грузия доказала, что является важным партнером США и НАТО, особенно в Афганистане", - говорится в заявлении представителей Конгресса США Элиота Энгеля и Майкла Маккаула.

Также они выразили поддержку не только Грузии, но и Украине, а также другим партнерам США, которые страдают от враждебных действий президента России Владимира Путина за рубежом.

Отметим, парламент Грузии проголосовал за интеграции в НАТО еще в 2006 году. Однако комиссия НАТО-Грузия была создана лишь в сентябре 2008 года, спустя месяц после конфликта в Южной Осетии и Абхазии.

Напомним, в июле в Конгрессе США призвали обеспечить Украине четкий путь к членству в НАТО.

Также РБК-Украина писало, что в июне Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.