В Грузии завершили разработку новых правил на помилование

Администрация президента Грузии Саломе Зурабишвили завершила работу над новыми правилами помилования осужденных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как сообщается, в ходе разработки документа были проведены консультации с государственными структурами и экспертами.

Согласно новым правилам, к 1 января 2021 года будет запущена специальная электронная программа управления процедурой помилования.

"Новые правила устанавливают критерии для помилования осужденных за серьезные и особо тяжкие преступления, параллельно упрощая условия работы с делами осужденных за менее тяжкие преступления. При этом президент будет использовать свое право на помилование лишь в особых случаях, что значительно сократит количество актов помилования", - говорится в сообщении.

Кроме того, акт о помиловании будет основан "как на принципе гуманизма, так и на общественных интересах, и не является механизмом для устранения недостатков судебной системы".

Прежде чем принять окончательное решение о помиловании, президент Грузии должен будет провести консультации с соответствующими госорганами и профильными экспертами по каждому делу.

Что касается временного моратория на помилование, введенного после того, как президент Саломе Зурабишвили стала объектом жесткой критики за помилование осужденных за убийство, то прошения вновь будут рассматриваться после того, как будут объявлены новые правила помилования.

Напомним, 18 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила мораторий на помилование.

Ранее в 2013 году бывший президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал экс-министра обороны Бачо Ахалая. С обращением о помиловании к бывшему президенту обратился не сам Ахалая, который не признает вину, а его семья.