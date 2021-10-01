В Грузии задержали Саакашвили

"енитенциарное учреждение

Он также добавил, что спецслужбы предприняли все меры, чтобы препятствия для задержания Саакашвили были минимальными.

Утром 1 октября бывший президент сообщил, что вернулся в Грузию. Сначала власти опровергали эту информацию.

Впрочем, потом стало известно, что Саакашвили все-таки в стране. Его задержали правоохранители.

Дело Саакашвили в Грузии

В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Саакашвили не раз обещал приехать в страну, а в правительстве после этого заявляли, что в случае возвращения его ждет арест.