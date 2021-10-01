В Грузии задержали Саакашвили

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали. Его задержание состоялось после возвращения в Грузию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
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Он также добавил, что спецслужбы предприняли все меры, чтобы препятствия для задержания Саакашвили были минимальными.
Утром 1 октября бывший президент сообщил, что вернулся в Грузию. Сначала власти опровергали эту информацию.
Впрочем, потом стало известно, что Саакашвили все-таки в стране. Его задержали правоохранители.
В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.
Саакашвили не раз обещал приехать в страну, а в правительстве после этого заявляли, что в случае возвращения его ждет арест.