У Грузії заявили, що затримали Саакашвілі

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Він також додав, що спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання Саакашвілі були мінімальними.

Вранці 1 жовтня колишній президент повідомив, що повернувся до Грузії. Спочатку влада спростовувала цю інформацію.

Втім, потім стало відомо, що Саакашвілі все-таки в країні. Його затримали правоохоронці.

Справа Саакашвілі в Грузії

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив екс-президента країни Михайла Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Саакашвілі не раз обіцяв приїхати в країну, а в уряді після цього заявляли, що в разі повернення його чекає арешт.