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У Грузії на виборах перемагає правляча партія, опозиція закликає виходити на вулиці

Грузія , Неділя 01 листопада 2020 09:56
У Грузії на виборах перемагає правляча партія, опозиція закликає виходити на вулиці
Фото: прапор Грузії (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, в парламенті 10-го скликання буде представлено 9 політичних об'єднань. Найбільше голосів отримала правляча партія "Грузинська мрія".

Про це повідомляє "Грузія Online".

Підраховані результати 2 252 з 3 847 виборчих дільниць. 1%-й виборчий бар'єр подолали, і за попередніми результатами виборів за пропорційною системою:

  • "Грузинська мрія" - 49.32%;
  • "Національний рух - Об'єднана опозиція" - 25,94%;
  • "Європейська Грузія" - 3,77%;
  • "Альянс патріотів" - 3,26%;
  • "Лело" - 3,16%;
  • "Стратегія Агмашенебелі" - 3,1%;
  • "Гірчі" - 2,87%;
  • "Алеко Элисашвили - Громадяни" 1,34%;
  • Лейбористська партія - 1,03%.

При цьому опозиційні партії Грузії закликають своїх прихильників зібратися на проспекті Руставелі в Тбілісі, повідомив журналістам один з лідерів "Єдиного національного руху" Ніканор Мелія 1 листопада.

"Це рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні лідерів опозиції. На проспекті Руставелі ми чекаємо грузинський народ... Минулі вибори нелегітимними і нас чекають нові вибори", - сказав Мелія.

Крім цього, лідер Лейбористської партії Грузії Шалва Нателашвілі, який брав участь у засіданні, заявив журналістам, що "влада узурпована олігархом Іванішвілі, і грузинський народ має дати гідну відповідь".

Нагадаємо, раніше "Єдиний національний рух" запропонувало кандидатуру колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі на посаду прем'єр-міністра в разі перемоги на виборах.

РБК-Україна писало, що Саакашвілі відмовився від посади прем'єра Грузії.

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