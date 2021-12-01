В Грузии ввели в действие "зеленые паспорта" для посещения общественных мест

"Зеленые паспорта" - специальные сертификаты, необходимые для посещения общественных мест, - в среду начали действовать в Грузии. Соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Рустави-2" .

Без таких сертификатов граждане Грузии и иностранцы не смогут попасть в рестораны и кафе, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, развлекательные центры, спортивные объекты, казино, спа-центры, фитнес-залы, гостиницы и на канатные дороги на зимних курортах. В общественном транспорте предъявление "зеленых паспортов" пока не обязательно.

Для получения "зеленого паспорта" необходимо скачать на смартфон специальное приложение, зарегистрироваться и получить QR-код. Те, кто по какой-либо причине не могут установить приложение, могут получить "зеленый паспорт" в Доме юстиции. 15 ноября эти грузинские сертификаты были признаны Еврокомиссией.

Их обладателями становятся граждане республики, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса или сдали ПЦР-тест в течение 72 часов либо экспресс-тест за 24 часа до посещения общественного места. "Зеленым паспортом" смогут пользоваться и те, кто переболел коронавирусом, но без права выезда за рубеж.