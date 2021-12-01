У Грузії ввели в дію "зелені паспорти" для відвідування громадських місць

"Зелені паспорти" - спеціальні сертифікати, необхідні для відвідування громадських місць, - в середу почали діяти в Грузії. Відповідне рішення було прийнято Міжвідомчою Координаційною радою по боротьбі з коронавірусом при прем'єр-міністрі Республіки 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Руставі-2" .

Без таких сертифікатів громадяни Грузії та іноземці не зможуть потрапити в ресторани і кафе, кінотеатри, театри, музеї, Концертні зали, розважальні центри, спортивні об'єкти, казино, спа-центри, фітнес-зали, готелі і на канатні дороги на зимових курортах. У громадському транспорті пред'явлення "зелених паспортів" поки не обов'язково.

Для отримання "зеленого паспорта" необхідно завантажити на смартфон спеціальний додаток, зареєструватися і отримати QR-код. Ті, хто з будь-якої причини не можуть встановити додаток, можуть отримати "зелений паспорт" в будинку юстиції. 15 Листопада ці Грузинські сертифікати були визнані Єврокомісією.

Їх власниками стають громадяни Республіки, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу або здали ПЛР-тест протягом 72 годин або експрес-тест за 24 години до відвідування громадського місця. "Зеленим паспортом" зможуть користуватися і ті, хто перехворів коронавірусом, але без права виїзду за кордон.