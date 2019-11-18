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В Грузии во время разгона акций протеста пострадало шесть человек

Новости » В мире     18.11.2019 - 23:00
В Грузии во время разгона акций протеста пострадало шесть человек
Фото: протесты в Грузии (newsgeorgia.ge)

Полиция задержала 37 протестующих перед зданием парламента в Тбилиси, 6 человек пострадали

В понедельник, 18 ноября, во время разгона акции протеста возле здания парламента Грузии полиция задержала 37 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Грузии.

Задержанным инкриминируют неподчинение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов и хулиганство.

По информации министерства, на проспекте Руставели пострадало 4 участника акции и 2 сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, полиция оттеснила протестующих и разблокировала все входы в здание парламента. Сообщалось о задержании 18 человек.

Как известно, в Грузии 17 ноября возобновилась антиправительственная акция протеста, участники которой выражают возмущение из-за отклонения парламентом избирательной реформы. Тысячи протестующих вышли на улицы Тбилиси.

Участники акции собирались под зданием грузинского парламента. Акцию протеста собрали более 20 политических партий, включая крупнейшие оппозиционные силы "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия". Демонстранты требуют принять избирательную реформу, которая предусматривает проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году.

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