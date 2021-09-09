В Грузии вооруженный мужчина ворвался в банк, полиция окружила здание

"Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и неотложные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным грузинского телеканала Imedi News, злоумышленник вооружен и имеет гранату. Также известно, что мужчина требует полмиллиона лари (около 161 тысячи долларов).

По данным СМИ, преступник захватил заложников. В филиале банка находятся до 15 сотрудников и посетителей.