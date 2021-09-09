У Грузії озброєний чоловік увірвався в банк, поліція оточила будівлю

У грузинському місті Кварелі (Регіон Кахеті) озброєний чоловік увірвався у відділення "Банку Грузії". Правоохоронці оточили територію навколо місця інциденту.

"Отримавши повідомлення про напад, співробітники поліції негайно оточили територію навколо місця події. В даний час мобілізовані на місці співробітники правоохоронних органів вживають всіх необхідних і невідкладних заходів, а також проводяться слідчі та оперативні заходи", - йдеться в повідомленні.

За даними грузинського телеканалу Imedi News, зловмисник озброєний і має гранату. Також відомо, що чоловік вимагає півмільйона ларі (близько 161 тисячі доларів).

За даними ЗМІ, злочинець захопив заручників. У філії банку знаходяться до 15 співробітників і відвідувачів.