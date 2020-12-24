В Грузии утвердили новое правительство

В четверг, 24 декабря, парламент Грузии утвердил состав нового правительства страны. Его возглавил Георгий Гахария.

Об этом сообщает Rustavi 2.

За назначение нового правительства проголосовали 85 депутатов. При этом ни один депутат не проголосовал против.

Почти все министры предыдущего Кабинета министров вернулись на свои должности. Однако Тею Цулукиани в должности главы Министерства юстиции сменил ее заместитель Гоча Лорткипанидзе.

Напомним, 11 декабря в Грузии утвердили новый парламент.

Отметим, что парламентские выборы в Грузии прошли в два тура - 31 октября и 21 ноября. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержала победу, набрав 48,22% голосов избирателей и получив 90 мандатов из 150.

При этом оппозиции досталось 60 мандатов, однако она не признает результаты выборов.

Ранее сообщалось, что оппозиция Грузии приняла решение в знак протеста не участвовать во втором туре парламентских выборов.

Кроме того, 31 октября сразу после парламентских выборов в Грузии оппозиция не признала их, заявив о массовых нарушениях и фальсификациях.