В Грузии умер человек, который был дважды вакцинирован от COVID-19

В Грузии зафиксировали смерть вакцинированного человека от коронавируса. Он был привит двумя дозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Оnline.

В Минздраве Грузии отметили, что это не должно быть поводом для паники, поскольку такие факты в мире редки, и в большинстве случаев вакцина защищает человека от смертельного исхода.

Указано, что иногда у пациентов могут развиться несовместимые с жизнью повреждения, вызванные их хроническими заболеваниями, в таком случае усилия врачей могут быть безрезультатными.