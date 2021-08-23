В Грузии умер человек, который был дважды вакцинирован от COVID-19
Фото: Грузии умер человек, который был дважды вакцинирован от COVID-19 (facebook.com/NEWSGEORGIA)
В Грузии зафиксировали смерть вакцинированного человека от коронавируса. Он был привит двумя дозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Оnline.
В Минздраве Грузии отметили, что это не должно быть поводом для паники, поскольку такие факты в мире редки, и в большинстве случаев вакцина защищает человека от смертельного исхода.
Указано, что иногда у пациентов могут развиться несовместимые с жизнью повреждения, вызванные их хроническими заболеваниями, в таком случае усилия врачей могут быть безрезультатными.