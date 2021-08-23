У Грузії померла людина, яка була двічі вакцинована від COVID-19

У Грузії зафіксували смерть вакцинованої людини від коронавірусу. Він був щеплений двома дозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Оnline.

У МОЗ Грузії зазначили, що це не повинно бути приводом для паніки, оскільки такі факти у світі поодинокі, і в більшості випадків вакцина захищає людину від смертельного наслідку.

Вказано, що іноді у пацієнтів можуть розвинутися несумісні з життям ушкодження, викликані їх хронічними захворюваннями, у такому випадку зусилля лікарів можуть бути безрезультатними.