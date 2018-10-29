У Грузії відбудеться другий тур виборів президента

Фото: прапор Грузії (ru.torange.biz)

Ніхто з головних претендентів на пост не зміг набрати необхідних для перемоги в першому турі голосів

У Грузії на президентських виборах, згідно з підрахунком голосів на 96,4% виборчих дільниць, жодин із головних претендентів на пост глави країни не набрав необхідної для перемоги в першому турі кількості голосів. Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому країни, передає РБК-Україна.

У другий тур виборів президента Грузії виходять з практично рівними результатами: Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія", - 38,6% голосів, і представник опозиційної партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе - 37,7%.

За даними Центрвиборчкому, явка виборців становила 46,7%, загалом у голосуванні взяли участь 1 637 956 осіб.

Нагадаємо, в Грузії після закриття дільниць на виборах президента країни були оголошені дані екзитполів. Згідно Edison Research, кандидат у президенти Григол Вашадзе і його суперниця Саломе Зурабішвілі отримали порівну голосів - 40%, однак у правлячій партії "Грузинська мрія" заявили, що перемогу на президентських виборах отримала Зурабішвілі, нібито набравши 52,3% голосів.