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В Грузии в результате спецоперации задержали зятя президента

Новости » Происшествия    06.12.2018 - 14:26
В Грузии в результате спецоперации задержали зятя президента
Фото: Миндия Гогочури (kavkaz-uzel.eu)

Его подозревают в незаконном владении оружием

В Тбилиси в результате спецоперации были задержаны зять президента Грузии Миндия Гогочури и его друг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Сообщается, что спецоперация прошла накануне ночью в доме, где Гогочури снимает квартиру. В ходе спецоперации полицейские изъяли огнестрельное оружие.  Согласно информации СМИ, Гогочури и его знакомый выкинули оружие из окна перед началом спецоперации.

С именем зятя президента связано несколько криминальных инцидентов. В частности, за последние пару лет он дважды попадал в больницу с огнестрельными ранениями. В январе 2017 года вместе с ним был ранен его друг, которого впоследствии задержали за незаконное хранение наркотиков, пишет издание.

На сайте Министерства внутренних дел страны появилось сообщение о задержании двоих человек по подозрению в незаконном владении оружием. Однако фамилии в грузинском ведомстве не назвали.

Напомним, на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили. По итогам подсчета 100% голосов за Зурабишвили проголосовали 1,1 млн голосов (59,52%). Ее оппонент Григол Вашадзе набрал 780,6 тыс. голосов (40,48%).

Гиоргий Маргвелашвили является действующим президентом Грузии, однако скоро на посту его заменит Саломе Зурабишвили.

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