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У Грузії В результаті спецоперації затримали зятя президента

Новини » Надзвичайні події    06.12.2018 - 14:26
У Грузії В результаті спецоперації затримали зятя президента
Фото: Миндия Гогочури (kavkaz-uzel.eu)

Його підозрюють у незаконному володінні зброєю

В Тбілісі в результаті спецоперації були затримані зять президента Грузії Міндія Гогочурі і його друг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказу".

Повідомляється, що спецоперація пройшла напередодні вночі в будинку, де Гогочурі знімає квартиру. У ході спецоперації поліцейські вилучили вогнепальну зброю. Згідно з інформацією ЗМІ, Гогочурі і його знайомий викинули зброю з вікна перед початком спецоперації.

З ім'ям зятя президента пов'язано кілька кримінальних інцидентів. Зокрема, за останні пару років він двічі потрапляв до лікарні з вогнепальними пораненнями. У січні 2017 року разом з ним був поранений його друг, якого згодом затримали за незаконне зберігання наркотиків, пише видання.

На сайті Міністерства внутрішніх справ країни з'явилося повідомлення про затримання двох людей за підозрою в незаконному володінні зброєю. При цьому прізвища в грузинському відомстві не назвали.

Нагадаємо, на президентських виборах у Грузії перемогла Саломе Зурабішвілі. За підсумками підрахунку 100% голосів за Зурабішвілі проголосували 1,1 млн голосів (59,52%). Її опонент Грігол Вашадзе набрав 780,6 тис. голосів (40,48%).

Георгій Маргвелашвілі є чинним президентом Грузії, однак скоро на посаді його замінить Саломе Зурабішвілі.

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