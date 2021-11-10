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В Грузии разрешили прививать от COVID детей от 12 до 15 лет вакциной Pfizer

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Тбилиси, Среда 10 ноября 2021 16:29
В Грузии разрешили прививать от COVID детей от 12 до 15 лет вакциной Pfizer Фото: в Грузии разрешили вакцинацию от COVID детей от 12 до 15 лет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет по иммунизации Грузии разрешил делать прививки против коронавируса детям от 12 до 15 лет препаратом Pfizer. Кроме того, регулятор одобрил бустерные дозы вакциной американской компании для взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Georgia Today.

Как отмечает издание, о решении Совета после заседания сообщила замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния. По ее словам, регулятор поддержал вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет двумя дозами Pfizer. Для прививки потребуется согласие родителей.

Совет также разрешил делать бустерные дозы вакциной Pfizer лицам старше 18 лет, которые ранее привились китайскими препаратами Sinopharm, Sinovac и британо-шведской AstraZeneca. До сегодняшнего дня третью прививку могли получить только граждане старше 50 лет, люди с хроническими заболеваниями и туристы.

Напомним, ранее в Грузии разрешили бустерную вакцинацию всем гражданам старше 18 лет.

Отметим, Грузия с 1 декабря вводит так называемые "зеленые паспорта" для посещения таких общественных мест, как рестораны, кино, ТРЦ, музеи и т.д.

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