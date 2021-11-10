В Грузии разрешили прививать от COVID детей от 12 до 15 лет вакциной Pfizer

Совет по иммунизации Грузии разрешил делать прививки против коронавируса детям от 12 до 15 лет препаратом Pfizer. Кроме того, регулятор одобрил бустерные дозы вакциной американской компании для взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Georgia Today .

Как отмечает издание, о решении Совета после заседания сообщила замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния. По ее словам, регулятор поддержал вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет двумя дозами Pfizer. Для прививки потребуется согласие родителей.

Совет также разрешил делать бустерные дозы вакциной Pfizer лицам старше 18 лет, которые ранее привились китайскими препаратами Sinopharm, Sinovac и британо-шведской AstraZeneca. До сегодняшнего дня третью прививку могли получить только граждане старше 50 лет, люди с хроническими заболеваниями и туристы.