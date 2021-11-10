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У Грузії дозволили прищеплювати від 12 до 15 років вакциною Pfizer

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Тбілісі, Середа 10 листопада 2021 16:29
У Грузії дозволили прищеплювати від 12 до 15 років вакциною Pfizer Фото: у Грузії дозволили вакцинацію від дітей від 12 до 15 років (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада з імунізації Грузії дозволила робити щеплення проти коронавірусу дітям від 12 до 15 років препаратом Pfizer. Крім того, регулятор схвалив бустерні дози вакциною американської компанії для дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Georgia Today.

Як зазначає видання, про рішення Ради після засідання повідомила заступник міністра охорони здоров'я Грузії Тамара Габунія. За її словами, регулятор підтримав вакцинацію дітей у віці від 12 до 15 років двома дозами Pfizer. Для щеплення потрібна згода батьків.

Рада також дозволила робити бустерні дози вакциною Pfizer особам старше 18 років, які раніше прищепилися китайськими препаратами Sinopharm, Sinovac і британо-шведської AstraZeneca. До сьогоднішнього дня третє щеплення могли отримати тільки громадяни старше 50 років, люди з хронічними захворюваннями і туристи.

Нагадаємо, раніше у Грузії дозволили бустерну вакцинацію всім громадянам старше 18 років.

Відзначити, Грузія з 1 грудня вводить так звані "зелені паспорти" для відвідування таких громадських місць, як ресторани, Кіно, ТРЦ, музеї і т. д.

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