UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Грузии произошло землетрясение. Толчки ощущались в Тбилиси

Автор: Артур Родивилов

В Грузии в воскресенье вечером произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Сильные толчки ощущались в Тбилиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Землетрясение произошло в 22:25 по тбилисскому времени (20:25 по Киеву).

Оно ощущалось как в восточной, так и в западной части Грузии. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в районе села Самеба на Джавахетском нагорье.

В Дманисском муниципалитете, где находился эпицентр землетрясения, разрушений нет, заявил глава местной администрации Коба Мурадашвили.

В пресс-службе муниципалитета при этом сообщили, что после землетрясения в городе Дманиси отключилось электричество, однако на данный момент подача электроэнергии восстановлена.

Подземные толчки ощущались и в Армении, в частности, в столице страны Ереване, а также во втором и третьем по величине городах - Гюмри и Ванадзоре. Там также в некоторых районах отключилось электричество.

Напомним, в Днепропетровской области в районе Кривого Рога 21 января было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3. По классификации землетрясение относится к ощутимым.

Читайте РБК-Украина в Google News
Землетрясение