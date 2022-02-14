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У Грузії стався землетрус. Поштовхи відчувалися в Тбілісі

Автор: Артур Родивилов

У Грузії в неділю ввечері стався землетрус магнітудою 6,2 бала. Сильні поштовхи відчувалися в Тбілісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

Землетрус стався о 22:25 за тбіліським часом (20:25 за Києвом).

Воно відчувалося як у східній, так і в західній частині Грузії. За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, епіцентр знаходився в районі села Самеба на Джавахетському нагір'ї.

У Дманіському муніципалітеті, де знаходився епіцентр землетрусу, руйнувань немає, заявив глава місцевої адміністрації Коба Мурадашвілі.

У пресслужбі муніципалітету при цьому повідомили, що після землетрусу в місті Дманісі відключилася електрика, проте на цей час подача електроенергії відновлена.

Підземні поштовхи відчувалися і в Вірменії, зокрема, в столиці країни Єревані, а також у другому і третьому за величиною містах - Гюмрі і Ванадзорі. Там також в деяких районах відключилася електрика.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області в районі Кривого Рогу 21 січня було зафіксовано землетрус магнітудою 3,3. За класифікацією землетрус відноситься до відчутних.

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