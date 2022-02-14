У Грузії стався землетрус. Поштовхи відчувалися в Тбілісі

Землетрус стався о 22:25 за тбіліським часом (20:25 за Києвом).

Воно відчувалося як у східній, так і в західній частині Грузії. За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, епіцентр знаходився в районі села Самеба на Джавахетському нагір'ї.

У Дманіському муніципалітеті, де знаходився епіцентр землетрусу, руйнувань немає, заявив глава місцевої адміністрації Коба Мурадашвілі.

У пресслужбі муніципалітету при цьому повідомили, що після землетрусу в місті Дманісі відключилася електрика, проте на цей час подача електроенергії відновлена.

Підземні поштовхи відчувалися і в Вірменії, зокрема, в столиці країни Єревані, а також у другому і третьому за величиною містах - Гюмрі і Ванадзорі. Там також в деяких районах відключилася електрика.