В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,1 

Известно, что землетрясение было зафиксировано в 12:07 по тбилисскому времени (по киевскому в 11:07) в 24 километрах к востоку от города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети), в 7 километрах от села Самеба.

По информации специалистов, гипоцентр толчков находился на глубине 11 километров.

Вместе с тем информации о разрушениях пока не поступало.