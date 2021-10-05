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В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,1 

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 5 октября на юге Грузии произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,1 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Известно, что землетрясение было зафиксировано в 12:07 по тбилисскому времени (по киевскому в 11:07) в 24 километрах к востоку от города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети), в 7 километрах от села Самеба.

По информации специалистов, гипоцентр толчков находился на глубине 11 километров.

Вместе с тем информации о разрушениях пока не поступало.

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Землетрясение