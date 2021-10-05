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У Грузії стався землетрус магнітудою 4,1 

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 5 жовтня на півдні Грузії стався землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 4,1 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії.

Відомо, що землетрус було зафіксовано об 12:07 за тбіліським часом (за київським об 11:07) у 24 кілометрах на схід від міста Ніноцмінда (регіон Самцхе-Джавахеті), за 7 кілометрів від села Самеба.

За інформацією фахівців, гіпоцентр поштовхів знаходився на глибині 11 кілометрів.

Разом з тим інформації щодо руйнувань наразі немає.

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Землетрус