У Грузії стався землетрус магнітудою 4,1 

Відомо, що землетрус було зафіксовано об 12:07 за тбіліським часом (за київським об 11:07) у 24 кілометрах на схід від міста Ніноцмінда (регіон Самцхе-Джавахеті), за 7 кілометрів від села Самеба.

За інформацією фахівців, гіпоцентр поштовхів знаходився на глибині 11 кілометрів.

Разом з тим інформації щодо руйнувань наразі немає.