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В Грузии произошло землетрясение

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 21 ноября утром в юго-восточной части Грузии произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,2 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального центра сейсмического мониторинга.

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 07:48 по тбилисскому времени (05:48 по киевскому) в 51 километре от Тбилиси.

Известно, что источник землетрясения находился в селе Земо-Карабулахи Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли).

Указано, что гипоцентр землетрясения был на глубине 10 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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ГрузияЗемлетрясение