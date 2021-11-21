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У Грузії стався землетрус

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 21 листопада вранці у південно-східній частині Грузії стався землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 3,2 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного центру сейсмічного моніторингу.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи були зафіксовані о 07:48 за тбіліським часом (05:48 за київським) за 51 кілометр від Тбілісі.

Відомо, що джерело землетрусу знаходилося в селі Земо-Карабулахи Дманіського муніципалітету (регіон Квемо Картлі).

Вказано, що гіпоцентр землетрусу був на глибині 10 кілометрів.

Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.

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ГрузіяЗемлетрус