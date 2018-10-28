У Грузії проходять вибори президента

Фото: вибори в Грузії (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Участь у виборах бере рекордна кількість кандидатів

У Грузії сьогодні, 28 жовтня 2018 року, проходять вибори президента, нинішнє голосування стане останнім прямим перед тим, як країна перейде на парламентську форму правління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-Грузія".

Повідомляється, що виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом, голосування триватиме до 20:00. У нинішніх виборах беруть участь 25 кандидатів, що є найбільшим числом з перших виборів у 1991 році.

За даними опитувань, у президентській гонці лідирують Саломе Зурабішвілі від правлячої коаліції "Грузинська мрія", Григол Вашадзе з Об'єднаного національного руху і Тисне Бакрадзе з "Європейської Грузії". Зазначимо, після інавгурації нового президента в силу вступить реформа, згідно з якою з 2024 року президента Грузії буде обирати парламент.

Нагадаємо, раніше в ЄС розповіли про свої очікування від президентських і парламентських виборів в Україні.

"Ми сподіваємося, що вони (вибори - ред.) пройдуть належним чином, що воля українського народу буде висловлена на цих виборах, що місія спостерігачів за виборами прибуде до України", - заявив глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.