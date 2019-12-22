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В Грузии предъявили обвинения подозреваемым в нападении на сына экс-президента

Новости » Происшествия     22.12.2019 - 11:42
В Грузии предъявили обвинения подозреваемым в нападении на сына экс-президента
Фото: Цотне Гамсахурдия (ekhokavkaza.com)

Нападавших обвиняют в попытке преднамеренного убийства

Полиция Грузии предъявила обвинения пятерым подозреваемым в нападении на сына бывшего президента Цотне Гамсахурдия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

Как сообщили в грузинском Министерстве внутренних дел, двум нападавшим было предъявлено обвинение в попытке преднамеренного убийства сына бывшего президента, еще троих фигурантов дела обвиняют в неуведомлении об особо тяжкое преступление.

Сейчас правоохранители продолжают расследование по факту попытки преднамеренного убийства Гамсахурдия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тбилиси произошел напал на сына первого преззидента Грузии Цотне Гамсахурдия. Вооруженные холодным оружием злоумышленники ранили Гамсахурдия в голову и живот. Раненого доставили в медицинское учреждение.

Также РБК-Украина писало, что 19 ноября, в берлинской частной клинике убили сына бывшего президента Германии Фрица фон Вайцзекера. Сын экс-президента читал в клинике лекции. Нападающий набросился на преподавателя с ножом и нанес ему ножевые ранения. Медики пытались спасти Вайцзекера, но безрезультатно.

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