У Грузії висунули звинувачення підозрюваним у нападі на сина екс-президента

Фото: Цотне Гамсахурдія (ekhokavkaza.com)

Нападників звинувачують у спробі навмисного вбивства

Поліція Грузії висунула звинувачення п'ятьом підозрюваним у нападі на сина колишнього президента Цотне Гамсахурдія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

Як повідомили в грузинському Міністерстві внутрішніх справ, двом нападникам було висунуто звинувачення у спробі навмисного вбивства сина колишнього президента, ще трьох фігурантів справи звинувачують в неповідомленні про особливо тяжкий злочин.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування за фактом спроби навмисного вбивства Гамсахурдія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тбілісі стався напал на сина першого преззидента Грузії Цотне Гамсахурдія. Озброєні холодною зброєю зловмисники поранили Гамсахурдія в голову і живіт. Пораненого було доставлено до медичного закладу.

Також РБК-Україна писало, що 19 листопада, в берлінській приватній клініці вбили сина колишнього президента Німеччини Фріца фон Вайцзекера. Син екс-президента читав у клініці лекції. Нападник накинувся на лектора з ножем та наніс йому ножові поранення. Медики намагалися врятувати Вайцзекера, але безрезультатно.