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У Грузії уряд пішов у відставку вслід за прем'єром

НовиниПолітика    13.06.2018 - 19:27
Фото: Георгій Квірікашвілі (mfa.gov.ge)уряд Грузії (twitter.comSputnikGeorgia)
Фото: Георгій Квірікашвілі (mfa.gov.ge)уряд Грузії (twitter.comSputnikGeorgia)

Згідно з конституцією Грузії, припинення повноважень прем'єр-міністра означає автоматичне припинення повноважень усіх членів уряду

Уряд Грузії пішов у відставку вслід за відставкою прем'єр-міністра країни Георгія Квірікашвілі. Про це повідомляє "Грузія Online".

Зокрема, зазначається, що згідно з конституцією Грузії, припинення повноважень прем'єр-міністра означає автоматичне припинення повноважень усіх членів уряду.

"Відставка Квірікашвілі означає, що склад уряду буде автоматично у відставці. Після цього парламентська більшість в семиденний термін має подати президенту новий склад уряду, після чого президент Георгій Маргвелашвілі також через сім днів повинен представити парламенту склад уряду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у середу, 13 червня, прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі заявив про відставку.

Про відставку Квірікашвілі повідомив на екстреному брифінгу в Тбілісі. За словами політика, напередодні він провів консультації з керівництвом партії "Грузинська мрія" і дійшов висновку, що у них різні точки зору на ситуацію у країні. 

Зазначимо, в кінці травня у Грузії проходили масові акції протесту у зв'язку зі справою про вбивство двох підлітків, під час розслідування якої не було знайдено один з убивць. Їх учасники вимагали в тому числі і відставки Квірікашвілі, однак прем'єр не збирався виконувати вимоги мітингувальників. 

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Теги публікації: Грузія, отставка, правительство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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