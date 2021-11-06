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В Грузии полицейский убил коллегу прямо в отделении

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Грузия, Суббота 06 ноября 2021 06:28
В Грузии полицейский убил коллегу прямо в отделении Фото: В Грузии полицейский убил коллегу прямо в отделении (rustavi2.ge)
Автор: Анна Полисученко

В Грузии полицейский убил коллегу прямо в отделении. Стрельба стала следствием ссоры, возникшей между сослуживцами, которые также были соседями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Rustavi2.

Полицейский выпустив в своего коллегу 12 пуль.

Инцидент произошел в селе Чаладиди Хобского муниципалитета (край Самегрело - Верхняя Сванетия). Пострадавший от полученных ранений умер на месте.

Стрелок сдался коллегам. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

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