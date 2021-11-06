В Грузии полицейский убил коллегу прямо в отделении
Фото: В Грузии полицейский убил коллегу прямо в отделении (rustavi2.ge)
В Грузии полицейский убил коллегу прямо в отделении. Стрельба стала следствием ссоры, возникшей между сослуживцами, которые также были соседями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Rustavi2.
Полицейский выпустив в своего коллегу 12 пуль.
Инцидент произошел в селе Чаладиди Хобского муниципалитета (край Самегрело - Верхняя Сванетия). Пострадавший от полученных ранений умер на месте.
Стрелок сдался коллегам. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве.