У Грузії поліцейський вбив колегу прямо у відділенні
Фото: у Грузії поліцейський вбив колегу прямо у відділенні (rustavi2.ge)
У Грузії поліцейський вбив колегу прямо у відділенні. Стрілянина стала наслідком сварки, що виникла між товаришами по службі, які також були сусідами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Rustavi2.
Поліцейський випустивши в свого колегу 12 куль.
Інцидент стався в селі Чаладіді Хобського муніципалітету (край Самегрело - Верхня Сванетія). Потерпілий від отриманих поранень помер на місці.
Стрілець здався колегам. Відкрито кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.