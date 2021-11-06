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У Грузії поліцейський вбив колегу прямо у відділенні

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Грузія, Субота 06 листопада 2021 06:28
У Грузії поліцейський вбив колегу прямо у відділенні Фото: у Грузії поліцейський вбив колегу прямо у відділенні (rustavi2.ge)
Автор: Анна Полисученко

У Грузії поліцейський вбив колегу прямо у відділенні. Стрілянина стала наслідком сварки, що виникла між товаришами по службі, які також були сусідами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Rustavi2.

Поліцейський випустивши в свого колегу 12 куль.

Інцидент стався в селі Чаладіді Хобського муніципалітету (край Самегрело - Верхня Сванетія). Потерпілий від отриманих поранень помер на місці.

Стрілець здався колегам. Відкрито кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

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