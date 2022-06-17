Грузии отказали? ЕК вслед за Украиной рекомендовала предоставить статус кандидата и Молдове

"Мы также рекомендуем предоставить Молдове статус кандидата, понимая, что страна будет проводить реформы. Молдова находится на настоящем прореформаторском, антикоррупционном и европейском пути. Впереди еще долгий путь. Но мы верим, что у него есть потенциал, чтобы соответствовать критериям", - сказала фон дер Ляєн.

При этом президент Еврокомиссии отметили, что Грузия еще должна выполнить дополнительные условия для приобретения статуса кандидата.

"Теперь Грузия должна политически объединиться, чтобы составить четкий путь к структурным реформам и ЕС. Поэтому мы рекомендуем Грузии предоставить европейскую перспективу, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата", - резюмировала она.

Напомним, сегодня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Таким образом, эти рекомендации ЕК будут представлены лидерам Евросоюза для принятия политического решения. Их теперь должны утвердить лидеры ЕС на саммите, который состоится 23-24 июня в Брюсселе.

Отметим как накануне писали СМИ, Европейская комиссия посоветует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины и Молдовы. При этом допускалось, что Грузии откажут в этом решении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.