Грузії відмовили? ЄК слідом за Україною рекомендувала надати статус кандидата й Молдові

"Ми також рекомендуємо надати Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна проводитиме реформи. Молдова перебуває на справжньому прореформаторському, антикорупційному та європейському шляху. Попереду ще довгий шлях. Але ми віримо, що у нього є потенціал, щоб відповідати критеріям", - сказала фон дер Ляєн.

При цьому президент Єврокомісії зазначили, що Грузія ще має виконати додаткові умови для набуття статусу кандидата.

"Тепер Грузія повинна політично об’єднатися, щоб скласти чіткий шлях до структурних реформ і ЄС. Тому ми рекомендуємо Грузії надати європейську перспективу, але повернутися і оцінити, наскільки вона відповідає низці умов, перш ніж надати їй статус кандидата", - резюмувала вона.

Нагадаємо, сьогодні Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Таким чином, ці рекомендації ЄК будуть представлені лідерам Євросоюзу для ухвалення політичного рішення. Їх тепер мають затвердити лідери ЄС на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі.

Зазначимо як напередодні писали ЗМІ, Європейська комісія порадить надати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України та Молдови. При цьому допускалося, що Грузії відмовлять в цьому рішенні.

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