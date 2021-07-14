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У Грузії засудили двох українців за порушення кордону. МЗС України відреагувало

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Грузія, Середа 14 липня 2021 21:10
У Грузії засудили двох українців за порушення кордону. МЗС України відреагувало Фото: суд Грузії ув'язнив двох українців через порушення кордону (facebook.com/NEWSGEORGIA)
Автор: Сергій Пишкін

Батумський міський суд в Грузії прийняв рішення ув’язнити двох українців Юрія Хомича й Володимира Дьяченка до чотирьох років. МЗС України схвильоване відповідним вироком й закликає грузинську сторону переглянути рішення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначається на сайті органу, громадяни України обвинувачуються у незаконному перетині грузинського державного кордону, внаслідок чого Юрія Хомича й Володимира Дьяченка було позбавлено волі строком до чотирьох років.

Аби не втручатися у процес судочинства іноземної країни, Міністерство зовнішніх справ України викликало тимчасового повіреного Грузії, аби висловити йому розчарування рішенням Батумського міського суду. МЗС, зі свого боку, переконане у тому, що вирок не є справедливий й наполягає на тому, аби Грузія переглянула рішення суду.

"МЗС України та Посольство України в Грузії і надалі вживатимуть всіх необхідних заходів задля захисту законних прав та інтересів наших громадян, які скористаються своїм правом подати апеляційну скаргу, відповідно до законодавства Грузії", - повідомляє пресслужба МЗС.

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