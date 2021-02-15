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В Грузии ослабили карантин. Открыли школы и объекты питания

Автор: Андрей Козловский

В Грузии 15 февраля вступил в силу новый этап смягчения нормативных требований по предотвращению распространения коронавируса. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщает агентство GHN.

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Таким образом, с сегодняшнего дня в Грузии дети смогут вернуться к учебе в школах. Однако при желании школьники могут продолжить дистанционное обучение на дому. На территории школ учащимся 5-12 классов необходимо будет соблюдать масочный режим. Исключение будет сделано для учеников, которые не могут носить маску по состоянию здоровья.

Кроме того, возобновляют работу объекты питания. В том числе рестораны смогут принимать посетителей на открытых площадках, за исключением выходных дней.

В Грузии также ужесточаются наказания за нарушение правил ношения маски. За повторное нарушение размер штрафа будет увеличиваться. Прежними остаются ограничения на передвижение в стране с 21.00 до 5.00.

Напомним, ранее в стране проходили акции против жесткого карантина. Участники требовали смягчения ограничений и открытия экономики.

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